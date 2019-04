OM : Zubizarreta fonce à Arsenal, Eyraud s’en félicite

Dans : OM, Mercato, Premier League.

C’est un petit coup de tonnerre qui a résonné en Provence ce lundi soir, avec l’annonce de la possible arrivée d’Andoni Zubizarreta à Arsenal.

Rien n’est encore fait, mais le directeur sportif espagnol semble lassé par sa situation à l’Olympique de Marseille, où il n’est décideur de rien depuis que les pleins pouvoirs du marché des transferts sont revenus à Rudi Garcia. En plus de cela, la saison décevante démontre que les choix n’ont pas vraiment été judicieux et les supporters se montrent déçus du faible apport de Zubizarreta. Si l’ancien gardien du FC Barcelone reste toujours très discret et ne dit pas un mot plus haut que l’autre, il a surtout l’impression de jouer les utilités et d’être simplement un nom de prestige dans le projet de l’OM. Malgré sa récente prolongation de contrat, l’intérêt d’Arsenal ne le laisse clairement pas insensible, ce que peut comprendre Jacques-Henri Eyraud, qui n’a pas l’air décidé à conserver coûte que coûte son dirigeant.

« Arsenal fait partie du top 10 mondial, et dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, j'ai toujours été très flatté qu'un leader dans son secteur s'intéresse à l'un de mes collaborateurs. Cela étant dit, cette information ne me semble absolument pas d'actualité. Andoni, comme tout le staff, reste pleinement concentré sur cette fin de saison », a confié le président de l’OM à L’Equipe. Un discours prudent qui ne ferme pas la porte à un départ, alors que « Zubi » est désormais considéré comme le favori numéro 1 pour occuper le poste de « directeur de football » au sein d’Arsenal à partir de la saison prochaine.