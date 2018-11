OM : Zubi trop gentil au mercato ? Comment il a manqué Ferland Mendy

Dans : OM, Ligue 1, OL, Mercato.

Tout comme Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta a été prolongé par sa direction à son poste de directeur sportif.

Arrivé à l’automne 2016, l’ancien gardien de but espagnol a apporté son expérience et une gestion très posée, qui tranche avec l’univers parfois sulfureux du club olympien. Mais c’est aussi ça qui fait sa force, puisque le Basque étudie posément les dossiers, propose beaucoup, mais n’est paradoxalement pas le décisionnaire ultime en ce qui concerne le choix sportif (Rudi Garcia) ou financier (Jacques-Henri Eyraud). Malgré cela, il garde le cap fixé par sa présidence, qui ne souhaite surtout pas de vagues après des années de gestions complexes et parfois dangereuses avec des agents.

La preuve avec le dossier Ferland Mendy, longtemps annoncé proche de l’Olympique de Marseille et qui était en effet dans les petits papiers du club phocéen. Celui qui brille désormais à Lyon et semble désormais proche de l’équipe de France évoluait alors au Havre. Mais devant l’opacité de son contrat qui le liait à plusieurs agents avec des mandants douteux, Zubizarreta a préféré renoncer plutôt qu’aller au bout des choses, raconte L’Equipe. Eviter des situations louches quitte à manquer un joueur, c’est la position assumée par le directeur sportif de l’OM, même s’il ne faudrait pas que ça donne trop de regrets au club sur le terrain.