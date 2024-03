OM ‍: Stéphane Guy s’acharne sur Balerdi et fait câbler les Marseillais

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a deux semaines, Stéphane Guy avait sévèrement taillé Leonardo Balerdi, pourtant auteur d’une excellente saison avec l’OM. A quelques jours du Classique contre le PSG, le journaliste a remis ça.

Il va falloir se mettre à chercher ce que Leonardo Balerdi a bien pu faire à Stéphane Guy pour être dans le viseur à ce point du journaliste de RMC. Le 10 mars dernier dans l’After Foot, l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal + avait taillé un premier costard au défenseur argentin de l’Olympique de Marseille. « Si on commence à penser que Leo Balerdi est le défenseur qu'il faut pour un club comme l'OM, c'est qu'il n'y a pas d'exigence. Avoir Balerdi, c'est un point faible pour une équipe comme l'OM. C'est mon avis » avait lancé Stéphane Guy, lequel avait déjà provoqué l’indignation des supporters marseillais.

OM : Balerdi est un boulet, Stéphane Guy lutte seul contre tous https://t.co/cuKh9s0FsD — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2024

A quatre jours du choc de la 27e journée de Ligue 1 entre Marseille et Paris, le journaliste en a remis une couche en visant de nouveau Leonardo Balerdi. « Ça me fait rire d’entendre que les Marseillais prient pour que Balerdi soit apte contre le PSG. Je comprends la problématique du moment mais si on m’avait dit il y a un an qu’il faudrait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça. Si tu commences à considérer que Balerdi est un cadre de ton équipe, c’est vraiment que tu n’as aucune ambition à l’OM » a lâché le journaliste dans l’After Foot.

Stéphane Guy agace les supporters de l'OM

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir sur le réseau social X, sous la publication des propos de Stéphane Guy par RMC. « Oh il nous les brise lui à force... », « Stéphane Guy encore en boucle sur Balerdi. C’est fatiguant », « Donc il n’a pas le droit de progresser et de devenir un meilleur joueur ? », « À part Paris citez-moi une équipe de ligue 1 où il est pas titulaire », « Considérer que Stéphane Guy est un expert du football, c'est que l’AfterRMC n'a aucune ambition (ni crédibilité pour le coup) » ou encore « Oh il est en boucle lui chaque semaine change de disque un peu » peut-on lire parmi des dizaines et des dizaines de messages similaires. A s’acharner de cette façon sur Leonardo Balerdi, Stéphane Guy a clairement créé un antagonisme chez les supporters marseillais.