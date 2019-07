OM : Zubi fonce sur Benedetto, mais il rêvait de ce buteur

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, EAG.

Lundi soir, les médias argentins s’accordaient pour dire que la piste Dario Benedetto s’était nettement réchauffée du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, le club provençal aurait proposé 10 ME pour l’attaquant de Boca Juniors, et les dirigeants argentins songent sérieusement à accepter cette offre, d’autant que le buteur de 29 ans milite pour rejoindre la Provence. Une information confirmée par le site FC-Marseille, qui apporte néanmoins une nation supplémentaire dans le dossier du futur attaquant du 5e de Ligue 1.

Pour le journaliste Benjamin Courmes, Dario Benedetto n’est finalement qu’un plan B aux yeux de la direction marseillaise. Car du côté d’Andoni Zubizarreta, on rêvait plutôt d’un avant-centre du championnat de France. « Benedetto à l’OM ce n’est pas une simple rumeur... l’OM est vraiment intéressé et travaille sur ce dossier après avoir été refroidi par le prix de Thuram initialement prioritaire » indique le journaliste marseillais, pour qui Marcus Thuram était donc la piste n°1 de l’Olympique de Marseille au mercato. Il faut dire que l’EA Guingamp réclame près de 20 ME pour l’international tricolore. Il y a de quoi être effrayé…