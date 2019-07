OM : Dario Benedetto pousse pour rejoindre Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Depuis dimanche, Mario Balotelli n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Et au vu de la cure d’austérité qui touche la Provence, il y a peu de chances, pour ne pas dire aucune, de voir l’international italien prolonger l’aventure à Marseille. Le club phocéen s’est donc mis en quête d’un nouvel attaquant. Il s’agit même de la priorité du nouvel entraîneur André Villas-Boas et du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Et depuis le début du mercato, un nom revient avec insistance pour combler ce manque de l’effectif marseillais : Dario Benedetto.

L’attaquant de Boca Juniors, meilleur buteur du championnat argentin en 2017, serait de plus en plus proche de l’Olympique de Marseille. En effet, le gros média local Todo Noticias annonce que le joueur a demandé à son président Daniel Angelici et à son directeur sportif de Nicolas Burdisso de le laisser filer à Marseille. De son côté, le grand média argentin TyC Sports va plus loin en dévoilant les dessous de ce dossier. Marseille aurait proposé 10 ME pour Dario Benedetto. Une somme inférieure à sa clause libératoire (21 ME) mais qui pourrait convaincre Boca Juniors, qui n’a aucunement envie de se brouiller avec Dario Benedetto. Le deal a donc toutes les chances d’aboutir, même si La Provence tempère les choses en affirmant ce lundi soir qu’aucun accord n’est pour l’instant intervenu entre Marseille et Boca.