OM : Et maintenant Villas-Boas en danger ?

Dans : OM.

Après une nouvelle défaite sur la pelouse d'Angers, André Villas-Boas voit sa cote de popularité s'effriter de jour en jour.

Tout va très vite dans le football. Il y a un peu plus d'une semaine, l'OM était solidement installé aux premières places du classement et pouvait même s'emparer de la place de leader en cas de victoires lors de ses deux matchs en retard qui se joueront début 2021. C'est à Rennes que la machine a commencé à s'enrayer pour les Marseillais. Réduits à 10, les Olympiens s'inclinaient dans les dernières minutes (1-2), avant de concéder le nul à domicile face à Reims (1-1), puis de perdre à nouveau à Angers (1-2). Avec un point pris sur neuf possibles, les hommes de Villas-Boas ont vu leur concurrents s'échapper et ne pointent désormais qu'à la 5e place du classement, dépassé par Rennes notamment. Pire, l'OM a grillé ses joker. Même en cas de victoire contre Lens et Nice (les deux rencontres en retard), les Marseillais ne seraient "que" 4e, derrière le trio Lyon - Lille - Paris.

Face au SCO, la prestation marseillaise a été plus que décevante, à l'image de Dimitri Payet qui a raté un penalty. Pour Pierre Ménès, l'OM n'a aucune chance de finir dans le trio de tête à la fin du championnat. Humiliés en Ligue des Champions en terminant dernier d'une poule composée de Manchester City, Porto et l'Olympiakos, les Marseillais n'ont plus que la Ligue 1 pour sauver leur saison. Apprécié pour son charisme et son sens tactique la saison passée, André Villas-Boas semble plus dans la tourmente actuellement. Peu heureux dans ses choix, sous pression comme le démontre son altercation avec un journaliste de La Provence, le Portugais a grillé tous ses joker, et devra rapidement redresser la barre dès janvier pour ne pas vivre la même mésaventure que son homologue Thomas Tuchel à Paris.