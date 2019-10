OM : Zubi est prévenu, ce pari est risqué au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec la blessure de Thauvin et la suspension de Payet, l’Olympique de Marseille affiche clairement ses limites, notamment dans le secteur offensif. En effet, Dario Benedetto est bien seul pour animer l’attaque phocéenne. Un bug à corriger dès le mercato hivernal pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, lesquels disposeront néanmoins de moyens très limités. Pour combler cette limite financière, les décideurs olympiens pourraient jeter un œil en Afrique et ont d’ores et déjà des vues sur Jackson Muleka, du TP Mazembe.

Un joueur prometteur, mais dont la réussite à Marseille est loin d’être évidente selon Roland Scheube, conseiller français du président du TB Mazembe. « C'est un attaquant de 20 ans qui sort de l'école de foot et qui s'est révélé il y a deux ans. Il a fini meilleur buteur du championnat et a été sacré meilleur joueur de la saison. C'est un talent qui est encore très perfectible dans quelques domaines, mais il est extrêmement prometteur. C'est un gabarit moyen, mais très vif et adroit. De là à dire qu'il est prêt pour un club comme l'OM, je ne sais pas, mais il serait très intéressant à développer » a-t-il indiqué au Phocéen. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille passera à l’offensive dans ce dossier offensif au mercato.