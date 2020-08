OM : Zidane à Marseille, le rêve de Boudjellal déjà brisé

Dans : OM.

Toujours présent dans le projet de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal ne s’interdit aucun rêve, pas même celui d’attirer l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane. Un objectif jugé « impossible » à atteindre.

Silencieux pendant quelques semaines, Mourad Boudjellal est revenu en force. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais est soudainement réapparu dans les médias et s’est permis d’afficher des ambitions totalement folles. A commencer par l’éventuelle arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l’Olympique de Marseille. « Je ne sais pas s’il accepterait, mais je dormirais devant sa porte », a lâché le collaborateur de Mohamed Ayachi Ajroudi, toujours déterminé à racheter le club de Frank McCourt. Nos confrères de 20 Minutes ont donc tenté de savoir si la piste menant à l’entraîneur du Real Madrid avait ne serait-ce qu’une petite chance d’aboutir.

Pour le spécialiste du foot espagnol et de la Maison Blanche Fred Hermel, la réponse est claire, Boudjellal ferait mieux de ne pas insister. « Zidane à l'OM ? Ce n'est pas crédible, a jugé le journaliste. Il repart pour une saison au Real. Et ensuite, deux destinations semblent écrites : l’équipe de France et la Juve. Avec Zidane, il ne faut jamais dire jamais. Mais aucune condition n’est réunie pour qu’il soit entraîneur de l’OM dans un avenir proche. Et à court terme, ça me paraît même impossible. » Il n’empêche que son nom reste un argument séduisant pour se mettre les supporters dans la poche…