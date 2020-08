OM : Messi, Zidane, le retour fracassant de Boudjellal

Dans : OM.

Mis en retrait du projet de rachat de l’OM depuis deux semaines, Mourad Boudjellal a fait un incroyable retour en force sur le dossier.

L’ancien propriétaire du RC Toulon est toujours associé à l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi pour tenter de convaincre Frank McCourt de lui céder le club marseillais. Dans un très long entretien à La Provence, Boudjellal s’est expliqué sur de nombreux points, et a présenté ses idées assez folles. Tout d’abord, au sujet de la communication de la banque d’affaire chargée de ce dossier, celui qui se voit comme le futur président de l’OM s’est totalement aplati. « On oublie ces communiqués, surtout. Il ne faut pas nous juger là-dessus. Ces communiqués étaient totalement lunaires. Cela fait plus de mal qu’autre chose. L’ultimatum c’était risible », a livré Boudjellal, persuadé que les choses ont été très mal faites, et qui souhaite donc reprendre en mains la communication.

Avec la volonté de convaincre Frank McCourt qu’il est l’heure de vendre, tout en continuant de taper sur Jacques-Henri Eyraud, sa cible privilégiée. « Aujourd’hui tout va dépendre des joueurs vendus, de ces 70 millions d’euros à trouver. L’OM est dans une situation économique un peu arrangée et je pèse mes mots, pour des raisons que je ne peux pas dire. Je dis qu’on a été très gentil avec l’OM (référence à la DNCG, ndlr) parce que c’est un club qui compte dans le paysage médiatique. Apparemment plus que Lille… Sinon ce serait allait beaucoup plus vite… Mais ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’ai prétention de dire ça mais je sais qu’on vas arriver. Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton », a prévenu l’ancien dirigeant du RCT, qui n’hésite pas à lâcher quelques noms pour faire monter la sauce, comme il sait si bien le faire.

L'exemple Messi, le rêve Zidane

« On va prendre un exemple, mais ce n’est pas du tout quelqu’un que je ferai venir à Marseille : Lionel Messi à l’OM, c’est cadeau. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n’apporterait ni engouement, ni produit nouveau. Le vrai prix du joueur, c’est la différence entre ce qu’il coûte et ce qu’il rapporte. Vous savez ce que rapporte les produits Messi ? Si vous voyez un maillot OM avec Messi floqué dessus, vous l’achetez ? Cela fera déjà 85 euros de moins sur son prix (rires) », a osé Mourad Boudjellal, pour qui ce n’est pas bien compliqué de faire des gros coups sur le marché des transferts. Des joueurs vedettes, et un entraineur de rêve pour l’OM, puisque l’ancien chef d’entreprise assure qu’il ferait tout pour convaincre Zinedine Zidane de venir à Marseille. « Je ne sais pas s’il accepterait, mais je dormirais devant sa porte », a promis Boudjellal, dans encore une fois de très belles paroles, qui attendent toujours des confirmations réelles sur le plan financier et de vraies discussions avec Frank McCourt, ce qui n’est pour le moment toujours pas le cas.