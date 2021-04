OM : Zéro effet Sampaoli à Marseille, c'est simple

Dans : OM.

Embarqué dans le sprint final pour aller gratter une place européenne, l'OM va devoir cravacher. Jorge Sampaoli va devoir trouver les bons mots, lui qui n'a pas le temps de mettre en place son système avec les joueurs qu'il veut.

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est arrivé au chevet d’une formation qui n’arrivait pas à mettre un pied devant l’autre, à l’image de son élimination piteuse en Coupe de France face à Canet-en-Roussillon, formation de N2. Le technicien argentin a immédiatement débuté avec des résultats positifs, plus à l’énergie qu’à la tactique ou la maitrise collective. Mais cela permet en tout cas de replacer doucement l’OM vers les places européennes, même si le chemin sera sinueux en cette fin de saison. Surtout que Jorge Sampaoli a beau se démener à l’entrainement, il y a un tel travail à mener pour mettre en place sa volonté de jeu, qu’aucun effet ne peut être visible à ce niveau actuellement. La preuve, l'Argentin ne dispose pas forcément des joueurs au profil qu'il souhaite pour coller à ses exigences, notamment en terme de vitesse. C’est ce qui se dit dans les entrailles du club phocéen selon Le Parisien.

« Il faut plus de temps pour donner son style à une équipe. Il est encore en phase d’adaptation, on doit attendre la prochaine saison », a demandé un dirigeant de l’OM, pour qui Jorge Sampaoli fait plus du bricolage pour terminer la saison du mieux possible. Reste à savoir si cela va payer dès ce dimanche pour la réception de Dijon. Après la lourde défaite à Nice (3-0) avant la trêve internationale, Marseille n’a plus vraiment le choix contre une lanterne rouge quasiment condamnée déjà. Une victoire ce dimanche soir au Vélodrome, et l’OM resterait au coude à coude avec Lens et Montpellier pour la fameuse cinquième place, le seul strapontin européen encore atteignable pour les coéquipiers de Steve Mandanda.