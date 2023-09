Lens au fond du trou, les Marseillais se régalent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le RC Lens a été battu par Metz 1-0 samedi soir. Une nouvelle contre-performance qui fait mal aux supporters puisque c'est la 4e défaite en 5 matchs. Le malheur des Lensois n'atteint pas les supporters marseillais, encore énervés par l'issue de la saison passée.

Plus dure sera la chute pour le RC Lens. La superbe saison dernière des Sang et Or est déjà loin après 5 matchs en 2023-2024. Le vice-champion de France a déjà subi sa 4e défaite, étant surpris par le promu messin à Bollaert. Un revers 1-0 qui plonge les Sang et Or dans le fond du classement de Ligue 1. Une entame de saison qui fait mal aux supporters et aux joueurs alors que la Ligue des champions approche à grands pas. De quoi craindre des premiers mois difficiles mais cela n'a pas de quoi émouvoir les supporters d'autres clubs, à commencer par ceux de l'OM. La lutte pour la deuxième place au printemps dernier a laissé des traces.

Lens chicoté, les Marseillais jubilent

Sur les réseaux sociaux, les difficultés lensoises ont été commentées avec humour par les fans de l'OM. Ceux-ci n'ont pas apprécié être battus par Lens pour la deuxième place la saison passée et surtout dans quelles conditions. L'arbitrage du Lens-OM (2-1) du 6 mai dernier est resté dans toutes les têtes comme la joie lensoise à l'issue du match et les récentes sorties de Samba dans la presse concernant son époque phocéenne. La vengeance marseillaise a été immédiate, sous fond de reproches concernant l'arrogance lensoise et la réussite extrême de la saison dernière.

Ça me rappelle en OM Lens l'an dernier tiens... https://t.co/acFBn9Eg4n — 🇰🇲 Doudou1️⃣8️⃣ 🇰🇲 (@abdoulhalime18) September 16, 2023

« Pour moi les pertes les plus importantes pour Lens sont Fofana et les arbitres. Malgré le cinéma à chaque fois qu’ils étaient touchés dans la surface, Frappart n’a pas osé », « Il ne faut même pas donner de l'importance à ce petit club. La force de Lens c'était l'humilité aujourd'hui ils sont arrogants », « C'est le drame de l équipe de l1 qui a une chatte pas possible une saison...Mais comme l année d’après... elle disparaît ben tu rentres dans le rang ! », a t-on écrit pêle-mêle sur X dans la foulée du match. Une preuve du changement d'image du RC Lens en Ligue 1. Le petit club sympathique est bel et bien devenu un rival à part entière des gros clubs français. L'OM évidemment mais aussi le PSG, comme le chambrage de Kimpembe concernant le terme chicoter l'avait montré la saison dernière.