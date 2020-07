OM : Zéro doute, le Head of football se nomme Villas-Boas

Dans : OM.

Malgré une rude concurrence, l’Olympique de Marseille a réalisé un très joli coup en s’offrant le prometteur Pape Gueye.

Les avocats de l’OM peuvent être à féliciter dans ce dossier, car ils ont longuement épluché la situation de Gueye avant de donner leur accord à Jacques-Henri Eyraud pour boucler le deal, malgré un imbroglio énorme avec Watford. Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, un homme a eu un rôle véritablement capital dans le dossier de Pape Gueye. Il s’agit d’un certain André Villas-Boas, lequel endosse clairement le costume de Head of Football, en attendant que Jacques-Henri Eyraud déniche officiellement le successeur d’Andoni Zubizarreta. Effectivement, le coach portugais est resté collé à son téléphone durant les derniers jours afin de maintenir un contact constant avec l’entourage de Pape Gueye. Une insistance qui a charmé les parents de l’ancien Havrais, d’autant plus qu’il s’agit de fervents supporters de l’Olympique de Marseille.

L’insistance de Villas-Boas a payé, et il fallait bien cela pour rafler la mise puisque le quotidien national nous apprend qu’en plus de Strasbourg, Nantes, Reims ou encore Angers, le club espagnol de Villarreal s’était immiscé dans le dossier Pape Gueye au cours des toutes dernières heures. En début de semaine, le sous-marin jaune a même soumis une offre officielle au vice-capitaine du Havre. Mais, séduit par la perspective de jouer la Ligue des Champions avec Marseille et de rapidement devenir un titulaire du club phocéen en cas de départ de Boubacar Kamara ou de Morgan Sanson, Pape Gueye a opté pour Marseille. Ce dossier, qui suit les prolongations de Perrin, Payet et de Aké ainsi que la signature définitive d’Alvaro Gonzalez, prouve que l’OM continue d’être actif malgré l’absence d’un Head of football et en dépit des nombreuses rumeurs au sujet d’une vente du club.