OM : Le dossier Gueye est clean, c'est garanti par Eyraud

Mercredi après-midi, l’Olympique de Marseille a officialisé la venue de Pape Gueye (21 ans) en provenance du Havre.

En janvier dernier, le néo-Marseillais avait signé un pré-contrat en faveur de Watford, qu’il a finalement décidé de rompre de manière unilatérale, son entourage ayant rapidement émis de grosses réserves sur la validité du contrat. Mais du côté de Watford, on attendait Pape Gueye de pied ferme à l’entraînement à compter d’hier. Devant cette absence, le club anglais va entreprendre des démarches juridiques afin d’obtenir un dédommagement. Mais selon un juriste spécialiste des conciliations interrogé par RMC, l’Olympique de Marseille ne craint quasiment rien dans ce dossier.

« L’OM ne risque quasiment rien. On l’a vu à l’époque avec les joueurs qui ont quitté le Sporting Portugal. Le risque se porte surtout sur le joueur. Watford devrait se préparer à une instruction qui devrait durer au moins un an avant un jugement. Et d’ailleurs, le joueur pourrait alors faire appel devant le TAS et cela prendrait au moins deux ans. En clair pour faciliter les choses, Watford aurait tout intérêt à contacter l’OM pour trouver un petit accord à l’amiable » a indiqué ce juriste, pour qui ce dossier est donc clean à 100 %, tout du moins du côté de l’Olympique de Marseille, qui pourrait boucler l'affaire avec tout de même une petite indemnité à payer pour être tranquille. Une information qui prouve que les avocats de l’Olympique de Marseille et que Jacques-Henri Eyraud avaient étudié ce dossier en profondeur avant d’officialiser la signature du contrat de 4 ans de Pape Gueye, lequel a rejoint mercredi en fin de journée le groupe marseillais, en stage à Faro au Portugal.