Europe : Une terrible sanction contre l'OM ?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeudi dernier, le quart de finale aller de Ligue Europa conférence entre l'OM et le PAOK Salonique a été émaillé de nombreux incidents, avant et pendant le match. L'UEFA a ouvert une enquête sur les évènements et cela pourrait coûter cher à l'OM.

Le match aller entre l'OM et le PAOK a peut-être été plus mémorable pour les agissements de certains supporters que pour la copie rendue par les 22 acteurs. Les milliers de supporters grecs qui avaient fait le déplacement ont rendu l'ambiance bouillante et tendue. Affrontements aux abords du stade, jets de projectiles et de fumigènes dans l'enceinte, le stade Vélodrome et la ville de Marseille ont été le théâtre d'un spectacle déplorable. Des images qui n'ont pas plu du tout à l'UEFA, souvent intransigeante sur des faits comme ceux-là. Elle a annoncé dans la foulée du match l'ouverture d'une enquête disciplinaire.

A l'OM, on craint un huis-clos pour la demi-finale

L'instance européenne a retenu le jet d'objets, l'usage de fumigènes, ainsi que des dégradations et mouvements de foule, et rendra une décision en « temps utile », comme elle l'avait indiqué dans un communiqué vendredi dernier. Quelques jours plus tard, la décision s'approche à grands pas et du côté marseillais on craint de plus en plus de devoir payer le tarif pour la suite de la compétition. En cas de demi-finale, des milliers de supporters pourraient être privés du match comme le pense Christian Cataldo, le président des Dodgers.

UECL. 07.04.2022

Marseille - PAOK

Marseille fans shoot fireworks at Paok fans.#OMPAOK pic.twitter.com/ntYNeg8D6v — HooligansTV (@HooligansTV_eu) April 8, 2022

« Je pense qu'il va y avoir une assez grosse sanction financière. Je pense qu'au moins le virage nord va être suspendu. A mon avis, on ne peut pas échapper à ça. J'espère que ça ne sera pas un match à huis clos. C'était vraiment chaud et il y a eu des incidents. C'était contre nous, mais c'était dans notre stade, donc ça peut être reproché à l'OM. Le club a fait ce qu'il a pu, il y avait 3000 gars déchaînés », a t-il décrit amèrement sur BFM Marseille. Cette saison déjà, le Vélodrome avait vu des incidents émailler le match OM-Galatasaray en phase de poules de la Ligue Europa. Si les Turcs avaient été plus visés par les plaintes, c'est bien le virage nord marseillais qui avait été fermé par l'UEFA pour le match suivant face à la Lazio.