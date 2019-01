OM : Zéro but et un salaire XXL, Balotelli fait rêver l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Cet hiver, mercato pourrait bien rimer avec frustration pour l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, le club phocéen est dans l’urgence de recruter au moins deux joueurs (un latéral et un attaquant) mais il doit dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale pour y parvenir. Une mission délicate, d’autant que les indésirables que sont Abdennour, Hubocan, Sertic, ou encore Njie touchent de gros salaires à Marseille. Néanmoins, Andoni Zubizarreta garde espoir et en parallèle de sa mission dégraissage, il s’active pour trouver (enfin) un grand attaquant à Rudi Garcia. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la piste Mario Balotelli est toujours active selon L’Equipe.

Elle ferait même rêver bien du monde au sein de l’état-major du club. « En attendant, à la Commanderie, noms et souvenirs du passé ressurgissent. Pas ceux de Michy Batshuayi, au club de 2014 à 2016, car il n’y a pas eu de contacts avec le buteur belge. En revanche, le fantasque Mario Balotelli, partant de l’OGC Nice, fait toujours fantasmer certains membres de l’état-major de l’OM » écrit le quotidien national. Une information qui devrait faire bondir les supporters olympiens, puisque beaucoup n’ont pas digéré l’interminable feuilleton de l’été dernier, à l’issue duquel Mario Balotelli avait snobé Marseille pour Nice. Surtout, le niveau du joueur (0 but en L1 cette saison) et son salaire colossal font réfléchir sur l’intérêt d’une telle opération cet hiver.