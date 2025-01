OM ‍: Wahi le futur Aubameyang, ça vaut cher au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Relégué sur le banc des remplaçants, Elye Wahi a manqué ses premiers mois à l’Olympique de Marseille. L’attaquant recruté l’été dernier n’a pourtant pas épuisé tout son crédit auprès des observateurs marseillais.

Pour retrouver la trace de sa dernière titularisation, il faut remonter au 27 octobre. C’était le jour du Classique (0-3 pour le Paris Saint-Germain), lorsque Roberto De Zerbi l’avait sorti dès la mi-temps. Depuis, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a vu son concurrent Neal Maupay lui voler la vedette. Suffisant pour inciter le président Pablo Longoria à le vendre cet hiver ? Sur le plateau du Phocéen, Maxence Volpe a remis cette hypothèse en cause en rappelant la situation de Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière.

Wahi peut rebondir

« Je vais dire exactement la même chose que la saison dernière sur Aubameyang, et j'espère que ça va donner la même logique, a commenté l’observateur marseillais. Avec Aubameyang, je voyais quand même des choses où je me disais qu'il y avait moyen d'avoir un attaquant intéressant. Je pense que c'est pareil pour Wahi mais il est complètement en manque de confiance. Maupay a pris le dessus sur lui mais j'ai vraiment de bons espoirs pour la deuxième partie de saison. Après, une fois que j'ai dit ça, je peux me tromper totalement et il peut floper toute la deuxième partie de saison. »

Prêt à donner une chance à l’ancien Lensois, Maxence Volpe refuserait une offre de 20 millions d’euros pour l’avant-centre. « La valeur de Transfermarkt (25 millions d'euros) me convient. L'OM a investi 28 millions d'euros. Effectivement, vu qu'il a flopé, si on arrive à 25 millions d'euros, ce n'est pas la catastrophe industrielle, a-t-il imaginé. A 20 millions d'euros, je me dis tu as perdu 8 millions d'euros en six mois, je ne suis pas d'accord, je veux encore le voir jouer à l'OM. » Compte tenu de ses derniers mois, il serait étonnant qu’un club arrive avec une telle proposition.