OM : Vitinha se rate, Igor Tudor hausse le ton

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Igor Tudor a décidé de titulariser Vitinha pour le match entre l’OM et Nice, dimanche soir au Vélodrome (1-3).

L’entraîneur croate de l’Olympique de Marseille a pris la décision de faire souffler Alexis Sanchez pour la réception de Nice, dimanche soir. C’est la nouvelle recrue Vitinha, recruté pour 32 millions d’euros en provenance de Braga lors du dernier jour du mercato hivernal, qui en a profité pour fêter sa première titularisation. Aligné aux côtés de Dimitri Payet et de Cengiz Ünder, le néo-buteur de l’OM n’a malheureusement pas pesé bien lourd face à Dante et Jean-Clair Todibo. Remplacé dès la mi-temps par Alexis Sanchez, il a vécu une première contrastée sous le maillot marseillais. Cela étant, Vitinha a reçu le soutien de son entraîneur Igor Tudor après la défaite de son équipe face aux Aiglons. Et pour le coach olympien, hors de question de condamner d’avance sa nouvelle pépite offensive.

Igor Tudor défend Vitinha

« On joue beaucoup de matchs, donc je pense que c’était normal que Vitinha débute. Sanchez ne peut pas tout jouer, surtout avec trois matches en une semaine. Il lui faudra un peu de temps pour s’adapter mais il a fait une bonne frappe, deux ou trois bons mouvements. Il va progresser » a estimé Igor Tudor, pour qui il est donc hors de question de condamner d’avance son nouvel attaquant. Les supporters de l’Olympique de Marseille devront de leur côté être patients avec Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Reste maintenant à voir si Igor Tudor continuera à faire jouer la concurrence entre le Portugais et Alexis Sanchez ou si à moyen terme, l’entraîneur croate a l’intention d’associer ses deux attaquants, ce qui permettrait au Chilien d’être plus libre sur le terrain. Face à Nice dimanche soir, Alexis Sanchez a en tout cas remplacé Vitinha poste pour poste et il faudra donc attendre pour voir les deux hommes être associés.