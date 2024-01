OM ‍: Vitinha déclaré trop nul, urgence totale au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OM s'est sorti d'un bourbier face à Thionville. Un but de Pierre-Emerick Aubameyang a suffi au bonheur des Phocéens.

L'OM n'a pas connu une rencontre de tout repos face à Thionville ce dimanche pour son entrée en lice en Coupe de France. Heureusement pour les hommes de Gennaro Gattuso, Pierre-Emerick Aubameyang est passé par là pour donner la victoire aux Phocéens en seconde période. Le résultat était bien le plus important afin de démarrer l'année de la meilleure manière possible. Si certains joueurs ont marqué des points ou du moins pu se mettre un peu en avant, d'autres ont en revanche déçu. C'est le cas de Vitinha, volontaire mais beaucoup trop maladroit. De quoi fortement agacer chez les fans et observateurs de l'OM.

Vitinha, c'est terminé !

Sur les réseaux sociaux, dont X, les téléspectateurs n'ont en effet pas manqué de tacler l'ancien de Braga. Certains pensent même qu'il n'a tout simplement pas le niveau pour jouer à Marseille et que Pablo Longoria s'est trompé : « Rarement vu un joueur aussi nul a ch*er que Vitinha. 32M€. Longoria est un imposteur Fiorèse ou Germain c’est Samuel Eto’o par rapport à Vitinha Il est nul, il est pas rapide,pas puissant, pas technique, maladroit devant le but il a rien pour lui » ;« En plus de la recette du match, Pablo Longoria aurait proposé de céder gratuitement Vitinha à Thionville ! Refus catégorique de la part du président du club mosellan » ; « Y’a encore un train Vitinha qui circule quelque part ? Y’a encore des mecs qui sont à l’intérieur ? » ou encore « Ils vont retrouver leur vrai métier après le match : - Samir Bouzar (serveur à Pizza Pino) - Thibaut Jacquel (employé au Crédit Agricole) - Chafik Gourichy (pion au collège) - Vitinha (chauffeur VTC) ». Même Nabil Djellit s'est lâché avec un cinglant : « Même vs N3, Vitinha ne marque pas ».

D'ailleurs, La Provence ne s'y trompe pas avec le joueur acheté 32 millions par l'OM. Le média lui a mis la note de 3 avec le commentaire : « On l'a cherché, en vain, dans ce match. Tantôt invisible, tantôt mal placé, le Portugais a très peu touché le ballon en première mi-temps. Embourbé dans la défense (57), il a montré le bout de son nez sur un tir détourné (71). Trop peu pour le numéro 9 de l'OM. Remplacé par Soglo en fin de match ». La patience des supporters olympiens est donc durement mise à mal. Attention au départ quand même pour Vitinha, alors que des rumeurs allant dans ce sens émergent depuis peu.