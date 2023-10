OM ‍: Vitinha à vendre, 32 millions d'euros sous le menace

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Certaines individualités à l'OM commencent sérieusement à poser question. C'est notamment le cas de Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire du club et qui ne trouve toujours pas ses marques.

Pablo Longoria avait surpris il y a quelques mois en alignant 32 millions d'euros pour recruter Vitinha en provenance de Braga. Une somme assez énorme au vu de ce qui était jusque-là investi par l'OM au mercato. Forcément, les fans et observateurs attendent beaucoup du Portugais. Mais l'attaquant a énormément de mal à faire son trou. Auteur de 4 buts en 27 matchs disputés, Vitinha n'a plus trop de crédit dans la cité phocéenne. Gennaro Gattuso ne l'a même pas fait rentrer contre Nice ce samedi soir, alors même que Pierre-Emerick Aubameyang était en grande difficulté. De quoi faire dire à certains observateurs, comme Amaury Gonçalves, qu'il faut absolument se séparer de Vitinha l'hiver prochain.

Vitinha, plus d'espoir possible à l'OM ?

En janvier, il faudra étudier très sérieusement la moindre offre qui sera faite pour Vitinha.



Impossible pour lui de s’épanouir à l’OM. C’est mieux pour tout le monde de couper court au désastre. pic.twitter.com/qkOkJkrqKh — Amaury Gonçalves (@AmauryGnclvs) October 21, 2023

Sur son compte X, le consultant, qui travaille notamment pour SoFoot, n'a pas du tout épargné le Portugais, accusé d'être un énorme raté du mercato made in Pablo Longoria. « En janvier, il faudra étudier très sérieusement la moindre offre qui sera faite pour Vitinha. Impossible pour lui de s’épanouir à l’OM. C’est mieux pour tout le monde de couper court au désastre. L’OM qui investit 32M€ sur un joueur qui n’aura vraiment « enchaîné » en tant que titulaire que sous Marcelino. Pour le joueur, un contexte qui change tout le temps et des messages très forts à son encontre, qui ne peuvent que lui faire perdre confiance en lui. Énorme raté », a notamment indiqué Amaury Gonçalves, qui espère que la direction phocéenne ouvrira les yeux le plus rapidement possible concernant le cas Vitinha. Reste à savoir quel club pourrait racheter les années de contrat restantes du Portugais ou si un prêt est envisageable. Pas de quoi en tout cas faire le bonheur de Frank McCourt qui voulait limiter les pertes le plus possible au cours de cet exercice.