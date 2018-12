OM : Virer Rudi Garcia, un coût gigantesque pour McCourt !

Dans : OM, Ligue 1.

Même si Rudi Garcia ne paraît pas encore sur la sellette dans les prochains jours, malgré les tensions, le cas de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait revenir sur le devant de la scène si les résultats de l'OM ne se redressaient pas dès le début de l'année 2019. Mais quoi qu'il en soit, le coach marseillais semble avoir assuré son avenir depuis sa récente prolongation de contrat. Pour Gilles Favard, le limogeage de Rudi Garcia serait un luxe colossal pour le club phocéen.

Et le consultant de dire sa façon de penser sur ce dossier. « Techniquement oui, si Rudi Garcia est viré en janvier cela coûtera 10,5ME à l’Olympique de Marseille compte tenu de son salaire et de son contrat prolongé. Il y a même à discuter des six mois de carence et surtout, on n’en parle jamais, il y a tout son staff. Parce que Rudi Garcia est venu avec son staff, et s’il est viré, ils vont repartir avec lui. Donc il faut remultiplier les salaires de l’ensemble du staff, et au final c’est une somme colossale. Je le redis, les dirigeants de l’OM sont jeunes, ce n’est pas une critique, mais c’est un métier le football. Les gens pensent que parce qu’ils regardent les matches à la télé ils connaissent le football. Eyraud est gentil, il a certainement des qualités énormes, c’est un type intelligent, mais il n’a pas de contre-pouvoir. Il n’y a pas un type qui lui a expliqué les us et coutumes de ce métier. Zubizarreta on lui a mis une cloche sur la tête et c’est Garcia qui commande. Maintenant, Rudi Garcia est protégé par son contrat, ils ont fait la connerie, je ne sais pas s’ils vont la manger longtemps. Peut-être qu’ils vont relever la tête, se retrouver sur le podium ? Mais s’ils finissent cinquièmes ou sixièmes, que vont-ils faire au mois de mai ? », a confié Gilles Favard, qui ne voit pas les dirigeants marseillais mettre à la porte Rudi Garcia très rapidement.