OM ‍: Le héros Moumbagna pousse son coup de gueule

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Faris Moumbagna, buteur décisif pour l’OM lors du match nul contre Toulouse (2-2) : « Il n’y a pas de place pour raconter le but, car on perd des points et on ne peut pas se permettre de le faire. C’est difficile depuis le début de la saison, mais on se doit de faire des résultats, d’être plus concentrés et plus sereins. On doit se rendre compte de ce que l'on n’a pas fait de bien. Là, c’est un sentiment de frustration, de déception, car on perd deux points dans la course à l'Europe. On menait 1-0 en première période et on se devait de garder le score et d’être plus concentrés. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on doit rester concentrer et faire le travail comme il faut jusqu'au bout. On prend le point et on continue », a lancé l'attaquant marseillais sur Amazon Prime Vidéo.