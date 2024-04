OM ‍: Virer Longoria ‍? McCourt reçoit un avertissement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les résultats de l'OM en Ligue 1 sont mauvais et même si Marseille peut encore rêver en Europa League, la possibilité que la saison se finisse mal existe. Pablo Longoria est menacé.

Une semaine après avoir été battu par le PSG au Vélodrome, l'équipe de Jean-Louis Gasset est tombée vendredi à Lille. Une défaite qui ferme presque définitivement les portes de la prochaine Ligue des champions à l'Olympique de Marseille, et met même en danger une qualification pour une coupe européenne. Alors oui, l'OM peut gagner l'Europa League, mais la présence de Liverpool dans cette compétition rend cela très complexe. Mais ce qui agace encore plus les supporters phocéens, c'est de voir que Lyon est revenu à seulement un point. Alors, tandis que la tempête gronde, Pablo Longoria n'échappe plus aux attaques, au point même de voir certains réclamer son départ, Frank McCourt étant incité à limoger le président espagnol de l'OM. Une idée qui agace fortement Romain Haering, journaliste du Phocéen.

Longoria s'est trompé, mais ça arrive

S'exprimant dans l'émission Le Talk, sur le site spécialisé sur l'Olympique de Marseille, notre confrère estime que virer Pablo Longoria serait tout de même une grossière erreur. « J’incrimine Longoria sur ce qu’il se passe aujourd’hui à l’OM, mais je veux quand même qu’il reste. Je ne veux pas qu’il s’en aille, car pour moi il fait du très bon travail depuis qu’il est à Marseille. Depuis qu’il prend l’OM, selon moi, on progresse, on progresse, on progresse. Cette saison, on chute totalement, mais ça arrive dans un club de traverser une mauvaise saison. Je n’aime pas tout remettre en question, car pour regrimper un peu il faut passer par des moments difficiles. Si on s’imaginait que la progression allait être rectiligne sans jamais chuter, c’est quelque chose d’improbable. On a un beau budget et on devrait être deuxième ou troisième, mais on n’a pas 800 millions d’euros, non et les certitudes qui vont avec. Pablo Longoria a fait de très bonnes choses, il a rétabli l’équilibre financier, le stade est plein depuis trois ans, ce qui n’était pas le cas avant, et c’est aussi parce qu’il a choisi des entraîneurs emblématiques comme Sampoali et Tudor. Remplir à chaque fois le Vélodrome, ce n’est pas un hasard, c’est du travail. La formation ça travaille bien, il a vraiment restructuré tout le bien. Mais, il est à la croisée des chemins. Soit il s’en va en se disant qu’il n’y arrive pas avec deux mercatos ratés et qu’il assume les conséquences, soit il se retrousse les manches et relance la machine avec un bon choix de coach et un beau mercato. J’entends ceux qui veulent un coup de balais, mais je trouve qu’on peut lui donner une deuxième chance », a expliqué Romain Hearing, qui peut comprendre que certains supporters marseillais soient mécontents, mais pas au point d'exiger le limogeage du club provençal.

Les amis,honnêtement je ne me reconnais plus ,comment tu te permets ce tifo degeulasse le soir d’un match OM PSG pic.twitter.com/wtdiFS9q5a — Fabrolszewski (@fabrodu13) March 31, 2024

Le départ de Pablo Longoria ne serait pas une colossale surprise, car même si le propriétaire américain de l'OM l'a récemment conforté dans ses positions, la situation interne n'est pas si claire que cela. Cela s'est constaté avec l'histoire du fameux tifo payé par Prime Vidéo lors d'OM-PSG, puisque Longoria n'a pas été tenu au courant de cette histoire, alors que Stéphane Tessier, directeur général de l'Olympique de Marseille, l'était. Ce dernier est de plus en plus considéré comme le possible successeur de Pablo Longoria au poste de président. A voir si Frank McCourt tentera ce gros pari.