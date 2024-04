OM ‍: Longoria viré, ça ne rigole plus à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria n'est plus une idole à Marseille. Longtemps chouchou du Vélodrome, le président de l'OM est désormais en pleine tempête après la défaite à Lille.

Depuis qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud à la tête de l'Olympique de Marseille en 2021, quittant alors son poste de directeur sportif, Pablo Longoria a longtemps eu les supporters phocéens dans la poche. Mais le mercato estival 2023 a changé l'ambiance, et si la fameuse réunion avec les Ultras en septembre dernier avait déjà marqué un premier tournant, les résultats actuels enfoncent le clou, Pablo Longoria n'est plus l'idole du Vélodrome. Tant que l'OM a eu de bons résultats, la gestion de l'Espagnol est bien passée, mais vendredi soir, après la défaite à Lille qui a soldé les espoirs marseillais de finir sur le podium de la Ligue 1, le ton a radicalement changé. Et sur les réseaux sociaux, ils sont désormais nombreux à souhaiter que Longoria s'en aille pour laisser la place à un dirigeant qui n'enchaînera pas les transferts et les changements d'entraîneurs.

Longoria et l'OM, ça sent la fin

Après l'affaire du tifo lors de OM-PSG, dont il n'aurait pas été informé, le président de l'Olympique de Marseille est au coeur de la cible et se fait secouer. Dans l'After, Kevin Diaz avait ouvert les vannes des critiques : « Malgré son excellent travail, il va peut-être falloir tourner la page. On sent que Longoria prend beaucoup moins de plaisir qu'à ses débuts. Je pense qu'il faut un autre modèle. » Une position très diplomate, mais qui l'est moins lorsque l'on va sur X (anciennement Twitter). Le célèbre @CousOM est nettement plus direct concernant le patron du club phocéen : « Les joueurs font ce qu’ils peuvent. Le vrai problème, c’est qu’ils portent le maillot de l’Olympique de Marseille. Et ça, c'est à cause de Pablo Longoria » et certains vont même beaucoup plus loin : « On ira nulle part avec cette équipe. Ce qu’a réalisé Pablo Longoria à l’intersaison est un véritable CRIME. »

Les joueurs font ce qu’ils peuvent.



Le vrai problème, c’est qu’ils portent le maillot de l’Olympique de Marseille.



Et ça c’est à cause de Pablo Longoria. — Cous 🇵🇸🇸🇦 (@CousOM_) April 5, 2024

Pour l'instant, et même si la rumeur d'un départ de Pablo Longoria avait circulé cet hiver après que plusieurs de ses proches aient quitté l'OM à savoir Javier Ribalta et surtour Pedro Iriondo, ami d'enfance du président de l'Olympique de Marseille, rien ne s'est concrétisé. Frank McCourt a récemment renouvelé sa confiance en Longoria, et il ne procèdera pas à une révolution de palais. Mais si l'OM rate totalement sa fin de saison, ce qui est bien parti pour, alors il se pourrait bien que le milliardaire américain renverse une fois de plus la table. Tout cela évidemment sur fond de rumeur d'une vente de l'Olympique de Marseille. A voir si Pablo Longoria a, lui, le souhait de continuer en Ligue 1, au moment où Stéphane Tessier, directeur général, a placé pas mal de ses proches à l'OM.