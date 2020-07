OM : Villas-Boas valide la venue de Pablo Longoria à Marseille

Dans : OM.

Pablo Longoria devrait être prochainement intronisé au poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Un choix qu'André Villas-Boas apprécie.

Attendue depuis des semaines, la nomination du fameux head of football de l’OM devrait désormais intervenir dans les prochains jours. Plusieurs sources concordantes indiquent ce samedi que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont décidé de confier la direction sportive du club phocéen à Pablo Longoria, qui a quitté Valence à l’automne dernier. Même si l’Olympique de Marseille n’a pas communiqué sur ce sujet, André Villas-Boas a accepté de parler de celui qui succèdera à Andoni Zubizarreta. Et pour l’entraîneur portugais, Pablo Longoria est tout sauf un inconnu comme il l’explique dans La Provence.

André Villas-Boas a en effet déjà croisé la route du prochain directeur sportif de Marseille. « Je sais qu'il est proche de l'OM. Je laisse à la direction la liberté totale sur ce dossier, je n'ai jamais évoqué de souhait, je suis resté en retrait. Je le connais bien. Pablo était le premier directeur sportif qui m'a invité pour devenir entraîneur. C'était au Recreativo Huelva, j'étais assistant de José Mourinho. On n'a plus parlé depuis 2009. Quand il m'a appelé la première fois, il avait 24 ans. J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM », a confié André Villas-Boas en marge du match amical de l’Olympique de Marseille en Autriche.