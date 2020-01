OM : Villas-Boas siffle la fin du clash avec Eyraud

Dans : OM.

Il y a une semaine, la tension montait à Marseille en raison des désaccords entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas sur un certain nombre de sujets.

Publiquement, l’entraîneur portugais avait notamment reproché à son président un manque de franchise en marge de la nomination de Paul Aldridge. Cette semaine, Jacques-Henri Eyraud a reçu André Villas-Boas dans son bureau afin d’apaiser les tensions et visiblement, cela a fonctionné. Présent en conférence de presse ce jeudi à deux jours de la réception du SCO d’Angers au Vélodrome, l’entraîneur de l’OM s’est montré plus serein et optimiste quant à la suite des événements à Marseille.

« Le plus important pour nous et les supporters, c'est le futur de l'OM. Je suis sûr qu’on va améliorer notre communication (ndlr : avec Eyraud). Il nous a rassuré sur l'aspect sportif de l'importance d’Andoni Zubizarreta. Il a bien dit qu’il était le grand architecte de cette équipe avec Albert (Valentin, adjoint de Zubizarreta) et du mercato, ce qui n’était pas le cas les saisons passées. C’est important pour moi. On a clarifié les choses. Je pense que tout est tranquille » a indiqué André Villas-Boas, qui sera tout de même plus serein lorsque le mercato hivernal aura officiellement fermé ses portes. « J'ai envie que ça se termine. Sauf surprise, je n'attends rien ». Patience, les différents clubs ont jusqu’au 31 janvier pour taper à la porte de l’Olympique de Marseille, ce qui fera trembler AVB jusqu’au bout.