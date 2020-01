OM : Paul Aldridge a signé un CDD d'un an à Marseille

Dans : OM.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille annonçait la signature de Paul Aldridge, nouveau conseiller spécial de Jacques-Henri Eyraud en Provence.

Véritable poids lourd du marché anglais, l’ancien directeur sportif de Manchester City et de Leicester va aider le président olympien dans un certain nombre de domaines, dont celui de la cession de joueurs. Mais dans les colonnes de La Provence, Jacques-Henri Eyraud a précisé que Paul Aldridge n’était, tout du moins dans un premier temps, pas là pour du long terme à Marseille puisque sa mission ne devrait pas durer beaucoup plus d’un an.

« Paul Aldridge est là pour aider. C’est un complément, une ressource. Si j’aurais pu me séparer de Zubizarreta ? C’est une possibilité que vous aviez peut-être en tête, mais ce n’est pas la réalité ! La réalité, c’est celle que je vous ai décrite. Paul Aldridge a un mandat précis et délimité. Il va travailler pendant un peu plus d’un an avec nous, et on verra ce qui se passera… Le coût de la venue de Paul Aldridge ? Vous savez en ce moment, nous sommes très soucieux de nos finances. Nous l’avons d’ailleurs toujours été. Tout cela est très raisonnable » a indiqué Jacques-Henri Eyraud, apportant quelques précisions sur ce mystérieux Anglais qui fait tant parler à l’Olympique de Marseille depuis une semaine. Reste à voir s’il parviendra à aider Jacques-Henri Eyraud comme le président olympien l’espère dans les prochains mois.