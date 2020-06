OM : Villas-Boas reste, Eyraud a bluffé le vestiaire !

Dans : OM.

En se séparant d’Andoni Zubizarreta, le président olympien Jacques-Henri Eyraud a sérieusement fait tanguer le bateau OM durant ce mois de mai.

Le départ du directeur sportif espagnol a bien failli entraîner celui d’André Villas-Boas, lequel avait lié son avenir à celui du Basque. Finalement, le Portugais a pris la décision de rester à Marseille afin d’honorer sa deuxième et dernière année de contrat. Un énorme soulagement pour les joueurs olympiens, à l’unanimité derrière l’ancien manager de Tottenham et du FC Porto. Dans une interview accordée au Journal de l’Île de la Réunion, Dimitri Payet a par ailleurs salué la gestion de cette grosse crise interne. La preuve que le n°10 de l’OM n’est finalement pas si fâché que cela avec son président…

Payet salue la « gestion de la crise » à l’OM

« Le coach avait tout le soutien du vestiaire. Il y a un an, peu de nous nous auraient vu à la deuxième place du classement avec un effectif aussi réduit. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit récompensés en atteignant l'objectif fixé. C'est aussi une super bonne nouvelle pour moi car on a réussi une bonne saison ensemble. Il adore le ballon, et moi, j'aime le beau jeu. La récente gestion du coach prouve que l'OM a grandi dans la gestion des crises. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, on arrive à se parler, à trouver des solutions tous ensemble, à laver son linge sale en famille. Malgré tout ce qui a été rapporté ces derniers jours, il est toujours parmi nous. Il veut continuer l'aventure. C'est ce qui compte aujourd'hui. Quand on dit que l'OM est une famille, ce n'est pas que des mots. On a vraiment été ensemble, sans écouter les avis extérieurs. On est soudés quand ça concerne l'institution » a lâché le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille. Des propos mobilisateurs et rassembleurs qui feront plaisir aux supporters olympiens.