OM : Villas-Boas reste, ça sent bon pour le mercato

Dans : OM.

Près de dix jours après l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a fait savoir qu’il honorerait sa dernière année de contrat à l’OM.

Un véritable soulagement pour les supporters de l’Olympique de Marseille, très reconnaissants envers le coach portugais après la belle saison 2019-2020 réalisée par le 2e de L1. Assurément, il s’est passé quelque chose pour qu’André Villas-Boas, initialement très remonté par le départ de son compère Andoni Zubizarreta, accepte de rester. Les entretiens téléphoniques avec Frank McCourt ont peut-être fait pencher la balance. C’est probable selon Rolando, ancien joueur de l’OM qui a évolué sous les ordres d’AVB au FC Porto, et qui a estimé dans une interview à RMC que si Villas-Boas restait, alors c’est qu’il avait eu des garanties au sujet du mercato.

« Depuis Porto, je vois avant tout André (Villas-Boas) comme un ami. Au moment de signer à l’OM, il m’a appelé. D’entrée je lui ai dit : "Mister, avant qu’on commence à parler, pour ne pas que ce soit bizarre, sachez que j’ai adoré Marseille, j’y ai connu des moments difficiles mais aussi de très bons. Ce furent quatre années intenses, gravées à jamais en moi. Mais, maintenant, je veux autre chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là." Je voulais que les choses soient claires, pas malaisantes. Ca a peut-être été une surprise pour beaucoup de gens en France (de voir l’OM terminer deuxième) mais pas pour moi. Parce que connais les joueurs, leur qualité, et qu’avec de la confiance, avec un entraîneur qui arrive à les faire se sentir importants, c’était possible. Et là-dessus, André est incroyable. J’ai parlé avec certains joueurs de l’OM durant la saison et je leur ai dit : "Si vous adhérez à ses idées, que vous donnez tout pour lui, il vous emmènera tout là-haut." Ils me disaient : "On aime l’entraîneur et on aime sa personnalité !" Parce qu’il est direct, frontal, il dit les choses en face. Avec lui, il n’y a pas d’excuse. S’il a décidé de rester, c’est qu’il a ses raisons, probablement des garanties, aussi en ce qui concerne l’effectif. Je suis heureux de voir qu’il reste parce qu’il est mon ami et qu’il va continuer d’entraîner certains de mes ex-coéquipiers dont certains sont eux aussi mes amis, au sein d’un club qui m’a marqué et qui est un club spécial. A Marseille, il y a une passion très prononcée pour l’OM et André aime ce genre de défi » a indiqué le défenseur de Braga, qui a porté les couleurs de Marseille durant trois saisons. Des propos qui feront plaisir aux supporters olympiens, d’autant plus que le défenseur portugais était apprécié en Provence.