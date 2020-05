OM : Eyraud fait une promesse à Villas-Boas, c'est du pipeau ?

Dans : OM.

Après dix mois d’attente, le suspense a pris fin lundi soir. André Villas-Boas, convaincu par ses joueurs, a pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille.

Un choix qui fait des heureux en Provence, où le coach portugais a charmé tout le monde par son honnêteté et ses résultats sportifs. Désormais, il sera intéressant d’observer comment Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas vont collaborer, alors que la relation entre les deux hommes a été considérablement fragilisée par le départ d’Andoni Zubizarreta. Selon les informations de RMC Sport, le lien n’est en revanche pas coupé entre le président de l’OM et son entraîneur. La preuve, ils ont échangé pas plus tard que lundi soir au sujet de l’avenir du club.

Lors de cet échange, Jacques-Henri Eyraud a notamment tenu à rassurer André Villas-Boas en lui confirmant qu’il serait consulté sur le choix du futur Directeur Général du football mais également sur le choix du futur Directeur Général du business. De plus, « JHE » a promis à AVB que mercato ne rimerait pas avec soldes cet été à Marseille. « C'est vrai, il va falloir avoir des résultats en matière de trading, de cession et c'est normal. On va tout faire pour mettre en place une structure et une organisation qui permettra d'y arriver. Mais ce ne sont pas les soldes, tout le monde n’est pas à vendre » avait indiqué à ce sujet Jacques-Henri Eyraud sur RMC il y a quinze jours. André Villas-Boas en a reçu la confirmation en privé, ce qui l’a également poussé à rester. De plus, l’ancien technicien de Porto s’est longuement, et à plusieurs reprises, entretenu en direct avec Frank McCourt. Convaincant, le boss de l’OM ne s’était jamais investi ainsi pour retenir l’un de ses employés, ce qui a touché André Villas-Boas, qui va donc honorer sa dernière année de contrat à Marseille.