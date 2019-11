OM : Villas-Boas pense à chiper la trouvaille de Garcia

Dans : OM.

Agacé par le manque d’implication de son équipe, André Villas-Boas risque de faire des choix forts. Quitte à reprendre une idée de son prédécesseur.

Compte tenu de son discours fataliste avant le Classique, André Villas-Boas ne pouvait pas fracasser ses joueurs après la déroute contre le Paris Saint-Germain (4-0). Pour l’entraîneur, l’Olympique de Marseille joue dans la cour de l’Olympique Lyonnais ou de l’AS Monaco. C’est pourquoi le Portugais accepte beaucoup moins la défaite sur le Rocher (2-1) mercredi en Coupe de la Ligue. D’autant que son équipe est passée totalement à côté de sa première période. Une prestation indigne que le technicien n’a pas digérée, comme le prouvent ses récentes déclarations en conférence de presse. Du coup, malgré son effectif limité et le manque de solutions à sa disposition, il faut s’attendre à des choix forts dans sa composition de départ face à Lille ce samedi (17h30).

Et parmi ces décisions attendues, le journal L’Equipe annonce que le défenseur central Boubacar Kamara pourrait monter un cran plus haut. En effet, Villas-Boas pourrait profiter du possible retour de blessure d’Alvaro Gonzalez pour l’aligner aux côtés de Duje Caleta-Car. Et ainsi titulariser l’international Espoirs français au milieu de terrain, une solution travaillée à l’entraînement à plusieurs reprises. Le minot en sentinelle, ce ne serait pas une nouveauté puisque l’ancien coach Rudi Garcia l’avait déjà utilisé à ce poste. Vous l’aurez compris, la victime pourrait être Kevin Strootman, décevant lors de ses derniers matchs.