OM : PSG, Monaco… Villas-Boas a un doute sur l’implication de ses joueurs

Critiqué après les défaites à Paris (4-0) en championnat et Monaco (2-1) en Coupe de la Ligue, André Villas-Boas assume ses responsabilités. Mais le Portugais s’interroge sur l’implication de ses hommes.

Après la gifle reçue au Parc des Princes le week-end dernier, André Villas-Boas espérait une grosse réaction à Monaco en Coupe de la Ligue. D’autant que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment remanié son onze. Pourtant, les Olympiens sont passés totalement à côté de leur première période, affichant un manque évident de détermination et d’agressivité. Les Marseillais manquent-ils de caractère et personnalité ?

« Tu ne peux pas aller à la pharmacie et acheter la créativité, la mentalité, la personnalité... Ou tu les as, ou tu ne les as pas, dans ton coeur, depuis ta naissance, ton enfance. Mais je pense que ce n'est pas le cas, a balayé Villas-Boas. Evidemment, quand tu fais une série négative de défaites, on sort les problèmes physiques, de la créativité, les vrais problèmes que sont le jeu, les erreurs individuelles et collectives. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ce sont les mêmes mecs qui sont arrivés en finale de l'Europe League. Il n'y avait pas de problèmes avec la personnalité, l'agressivité, tout ça. » Du coup, « AVB » ne fuit pas ses responsabilités.

Ce que Villas-Boas n’accepte pas

« Oui, tout est lié à moi. Le jeu, les solutions, la résolution des problèmes... Après, quand tu prends un but, il y a toujours quelque chose de collectif ou individuel qui va se passer et qui va permettre à l'adversaire de mettre un but. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la qualité de jeu, jouer, mettre en place un système qui fonctionne bien avec les joueurs, a confié le Portugais, gêné par les différentes absences, et qui s’interroge sur l’implication de certains. Les efforts et l'application doivent être là. Je dis souvent aux joueurs que quand tu ne mets pas l'effort maximal, c'est ton choix de ne pas le mettre. C'est l'unique chose qui n'est pas possible. » Et là-dessus, l’entraîneur n’y est pour rien…