OM : Villas-Boas fait des miracles, Eric Di Meco est fan

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a frappé un énorme coup sur la Ligue 1 en s’imposant sur la pelouse de Lille (1-2).

Un succès que les Olympiens doivent en grande partie à André Villas-Boas, lequel a eu une grande influence sur la rencontre en changeant son système tactique après l’ouverture du score de Lille et en lançant un joueur comme Marley Aké, lequel a eu une incidence directe sur le match. Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco a tiré un grand coup de chapeau au technicien portugais, lequel fait décidément l’unanimité depuis son arrivée en France. Au point que dans certains médias ce lundi, il était déjà désigné comme le coach de l’année en Ligue 1…

« Villas-Boas a su créer une ambiance particulière. Il a fait progresser des joueurs à la rue comme Amavi. Ce garçon, il y a quelques mois, je pensais qu’il ne pouvait plus rentrer au Stade Vélodrome. Quand tu es dans sa position, rentrer au Vélodrome, c’était presque un exploit. Le mettre titulaire, c’était prendre un risque et il en a refait un bon joueur de foot. Il a fait progresser Kamara. Sur un match comme dimanche soir, c’est sûr que si Villas-Boas est rentré dans le vestiaire en disant « ils auront un creux et si ont égalise, derrière on va les flinguer », ce n’est pas Madame Irma, c’est juste connaître un peu la Ligue 1, connaître son équipe et connaître les faiblesses de l’anniversaire. Il arrive à sentir ce qu’il se passe » a lancé Eric Di Meco, admiratif devant le travail effectué par André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Malgré l’absence de son meilleur joueur (Florian Thauvin) depuis le début de la saison, l’ancien manager du FC Porto est en passe de signer un retentissant exploit en qualifiant directement l’OM pour la Ligue des Champions.