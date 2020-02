OM : Marseille est en Ligue des Champions, merci Villas-Boas

Dans : OM.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille a réalisé la très bonne opération de cette 25e journée de Ligue 1 en allant battre le Lille OSC sur sa pelouse (1-2).

Un succès acquis dans la douleur et au forceps. Mené après l’ouverture du score d’Osimhen (51e), l’OM a ensuite loupé un penalty par Rongier (60e). Sauf qu’au final, c’est l’entrée du jeune Aké qui a fait la différence après l’heure de jeu. À l’origine des deux buts marseillais, le minot du centre de formation a sonné le réveil de Germain, qui a égalisé avec l’aide de Reinildo (66e)... avant de délivrer un centre décisif sur Benedetto (69e). Grâce à la première réalisation de l’Argentin en cette année 2020, l’OM a donc empoché trois points plus que précieux à Lille, et tout cela sans Payet.

Car après 25 journées de L1, Marseille se retrouve douze points devant le quatrième lillois. Autant dire qu’avec quatre jokers d’avance, l’OM peut clairement se préparer à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après sept ans d'absence. Un exploit signé André Villas-Boas, qui a réussi à créer un véritable groupe, malgré un effectif assez restreint. Et les énormes scènes de joie après la rencontre au Stade Pierre Mauroy ont prouvé que l’OM était redevenu une famille. Une famille qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux.

La rigueur tactique d’AVB, l application et le don de soi des joueurs sont remarquables. Vous parlez de la saison de Baup ? Je pense plus à DD : moins de talents ok, tactique minimaliste mais rigueur incroyable avec l état d esprit qui va avec. #rmclive @AfterRMC — Jonatan MacHardy (@Jonatan_M13) February 16, 2020

#LOSCOM Science tactique, coaching, mesure, élégance, AVB est un entraîneur de grande qualité, le meilleur de Ligue 1. Puisse l’OM le conserver. — Dominique Grimault (@dominicgrimault) February 16, 2020

Incroyable #OM qui n'a joué que dix minutes et réussit l'exploit de gagner chez la meilleure équipe de L1 à domicile (avec le Paris-SG). Au bout de cette saison "inclassable", l'équipe d'AVB terminera bien sur le podium. #LOSCOM — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 16, 2020