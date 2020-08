OM : Villas-Boas et Germain, ça sent le divorce brutal

Dans : OM.

Doublure de Dario Benedetto à Marseille, Valère Germain a également été utilisé dans une position d’ailier droit par André Villas-Boas.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco ne s’est pas véritablement montré à son avantage sur le côté droit, où il a ponctuellement remplacé Florian Thauvin. Mais visiblement, André Villas-Boas apprécie ses efforts défensifs, et l’imagine à ce poste pour la saison à venir et non dans un rôle d’avant-centre, où Dario Benedetto est davantage en concurrence avec Marley Aké. Après le succès contre Nîmes en amical dimanche, AVB a confirmé que Valère Germain allait poursuivre l’expérience à droite. Ce que le principal intéressé a du mal à accepter selon RMC.

En effet, la radio affirme que Valère Germain ne comprend tout simplement pas les raisons du choix d’André Villas-Boas, et préférerait être utilisé dans un rôle d’avant-centre axial en concurrence de Dario Benedetto. Depuis la venue du technicien portugais il y a un an, c’est la première fois qu’un joueur de l’effectif marseillais manifeste ainsi son mécontentement et son incompréhension devant les choix effectués par l’ancien manager du FC Porto. Reste maintenant à voir si les deux hommes parviendront à se rabibocher et à se mettre d’accord sur la meilleure utilisation de Valère Germain à l’avenir, ou si un départ de l’OM sera envisagé pour l’ex-buteur de l’OGC Nice, à un an de la fin de son contrat en Provence. Un départ qui ferait bien les affaires de Jacques-Henri Eyraud, lequel souhaite se débarrasser au maximum des trentenaires à gros salaires dont fait partie Valère Germain…