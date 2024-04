L’OM prêt à tenter l’immense coup Brice Samba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré son match héroïque en Europa League jeudi face à Benfica, Pau Lopez est de plus en plus contesté à l’OM et son départ est évoqué avec insistance. Pour lui succéder, le nom de Brice Samba a filtré.

Qui sera le gardien de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Le doute est total car Pau Lopez ne fait définitivement plus l’unanimité dans la cité phocéenne. Humainement, le gardien espagnol est irréprochable et son statut de leader au sein du vestiaire est indéniable. Mais sportivement, ses performances laissent perplexes. Capable du meilleur comme jeudi en Europa League face à Benfica, l’ancien portier de l’AS Roma est également capable du pire comme dimanche à Toulouse, où il est fautif sur les deux buts des Violets. Pour lui succéder, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont coché sur leurs tablettes les noms de Guillaume Restes (Toulouse) ou encore d’Alban Lafont (Nantes).

Mais à en croire les indiscrétions du site Homme du match, un autre gardien français ne laisse pas l’OM insensible, il s’agit de Brice Samba. Sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2028, le gardien numéro 2 de l’Equipe de France pourrait quitter le Nord à la fin de la saison, ce dont souhaitent profiter les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Il faudra néanmoins casser sa tirelire pour faire venir l’ex-gardien de Nottingham Forest car selon le média, aucun départ ne sera à l’ordre du jour pour une somme inférieure à 20 millions d’euros. Une qualification en coupe d’Europe sera donc indispensable pour l’OM si les dirigeants phocéens veulent caresser l’espoir de recruter un gardien du calibre de Brice Samba, dont le nom est également évoqué en Premier League ou encore en Arabie Saoudite. Au vu de la concurrence, il sera très difficile pour Marseille de rafler la mise mais à priori, cette piste est tout de même étudiée par le board marseillais, qui veut réaliser un gros coup sur ce poste de gardien lors du prochain mercato.