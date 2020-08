OM : Villas-Boas demande deux joueurs de plus à Eyraud !

Dans : OM.

Actif en début de mercato avec les signatures de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, l’OM est dans une position d’attente depuis quelques semaines.

Pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud est parvenu à renforcer l’effectif à la disposition d’André Villas-Boas sans dépenser le moindre centime. En effet, Pape Gueye était libre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté gratuitement avec option d’achat par le Borussia Dortmund. On peut dire que Marseille avance dans la sérénité durant ce mercato estival, un sentiment renforcé par la venue de Pablo Longoria au poste de directeur du football. Toutefois, André Villas-Boas attend encore du renfort et il l’a clairement fait savoir à sa direction après la courte victoire marseillaise sur la pelouse de Nîmes, dimanche soir en amical (1-0). En conférence de presse, le Portugais a notamment fait savoir qu’il désirait encore recruter deux joueurs, un latéral gauche et un attaquant axial.

« On a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position » juge Villas-Boas. Et de poursuivre. « On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n'est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l'objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape Gueye. Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas ». La dernière phrase signée André Villas-Boas laisse donc un espoir pour les supporters olympiens de voir débarquer une ou deux recrues, même sans départ en Provence…