OM : Villas-Boas est fantastique, c'est l'anti-Garcia

Dans : OM, OL, Ligue 1.

Tandis que son arrivée avait été accueillie avec scepticisme à Marseille, André Villas-Boas fait désormais l’unanimité.

Et pour cause, c’est un homme très sincère, franc du collier et qui assume ses responsabilités que le peuple marseillais a découvert. C’est peu dire que le personnage est bien différent de son prédécesseur, Rudi Garcia. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a d’ailleurs profité des déclarations de Villas-Boas sur le classique OM-PSG pour comparer l’actuel coach de l’Olympique de Marseille et celui qui est désormais en poste du côté de Lyon.

« Bravo à Villas-Boas, il a totalement raison, enfin un entraîneur qui n'est pas populiste. Arrêtons les phrases pour les supporters. Il faut arrêter de les haranguer. En plus, ils ne feront même pas le déplacement au Parc des Princes. Il n'y a pas de match entre le PSG et l'OM. L'OM, c'est une équipe comme une autre. Ils ont une équipe correcte, mais limitée. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. L'OM n'a rien à voir avec le PSG sur tous les niveaux aujourd'hui. C'est cruel, mais c'est un constat réel. J'adore la communication de Villas-Boas. Il n'est pas là pour préparer son contrat pour la saison prochaine. Il ne cherche pas d'excuses, c'est l'anti Rudi Garcia » a apprécié le consultant de RMC, pas fan de la communication d’un Rudi Garcia ayant souvent tendance à se chercher des excuses en conférence de presse.