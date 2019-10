OM : AVB est cash, le Qatar a tué le choc face au PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Vainqueur de Strasbourg dimanche soir au Vélodrome (2-0), l’Olympique de Marseille a réalisé une superbe opération sur le plan comptable en s’emparant de la quatrième place. Ce succès était d’autant plus important pour Marseille que la semaine prochaine, c’est un match extrêmement difficile qui se profile avec le déplacement au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain dans le Classico. Une affiche qui ne fait pas rêver plus que cela André Villas-Boas, lequel a été très franc du collier sur l’antenne de Canal Plus en indiquant que selon lui, cette affiche ne représentait plus vraiment un choc entre rivaux au vu des investissements massifs du Qatar, qui ont totalement tué la concurrence en Ligue 1.

« C’est un match totalement différent, contre une équipe qui ne fait pas partie de cette ligue, de mon opinion, avec l’investissement qu’ils ont fait pendant des années. On va essayer de jouer. Il faut essayer de faire quelque chose. On rêve de gagner, évidemment. Mais c’est une équipe d’une autre ligue. Le "Clasico" a été joué dans le passé. On va aller là-bas, on va penser à une stratégie, pour jouer le match. Le plus important, là-bas, c’est de regarder le ballon. Je n’ai pas peur. Pour moi, c’est la réalité. Le PSG a gagné combien de championnats d’affilée, sauf celui d’Unai Emery? Ce n’est pas possible, pas normal. Evidemment, on doit être là, faire la compétition. Reims a gagné là-bas. Tu rêves, tu mets en place. Le PSG est concentré sur la Ligue des champions, c’est vrai » a lancé André Villas-Boas, qui tentera de profiter de la fatigue accumulée à Paris face à Bruges en Ligue des Champions. Mais qui sait au fond de lui que les matchs les plus importants seront les deux qui suivront au Vélodrome contre Lille puis Lyon…