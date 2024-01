OM ‍: Un énorme sacrifice nécessaire au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est dans la course pour s’offrir Lucien Agoumé en prêt. Mais pour recruter un joueur de calibre supérieur, Pablo Longoria devra impérativement vendre.

Privé de temps de jeu à l’Inter Milan, Lucien Agoumé a de grandes chances de devenir la première recrue du mercato hivernal à l’Olympique de Marseille. Les négociations battent leur plein depuis plusieurs jours entre le club phocéen, l’Inter Milan et l’entourage de l’ancien Brestois. L’OM est en bonne position dans ce dossier, même si le FC Séville est toujours sur le coup et tente aussi de rafler la mise. Cette arrivée pourrait se concrétiser dans les 24 heures à venir et ne nécessite pas pour Marseille de vendre un joueur au vu du faible salaire de Lucien Agoumé.

Agoumé, l’Inter dit oui à l’OM… et à Séville https://t.co/IMZkZGqm7I — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2024

En revanche, le compte insider La Tribune OM est catégorique : si Marseille veut recruter un autre joueur au calibre supérieur durant le mois de janvier, il faudra vendre. Un véritable dilemme pour Pablo Longoria, dont l’objectif est d’offrir à Gennaro Gattuso un effectif plus compétitif cet hiver. « Vendre avant de nouvelles arrivées ? Ça dépend le salaire du gars. Là on parle d'un prêt d'un jeune joueur donc ça passe. Si on veut faire une plus grosse recrue là obligatoirement on aura besoin de faire partir un gros salaire » a fait savoir le compte insider.

Vendre avant d'acheter, le dilemme de l'OM cet hiver

Il est également notifié que l’Olympique de Marseille a des plans de secours au milieu de terrain dans le cas où le dossier Lucien Agoumé serait finalement un échec. Mais idéalement, l’OM espère boucler la venue du milieu de terrain de l’Inter Milan dans les heures à venir afin de pouvoir compter sur lui dès dimanche pour le déplacement à Metz afin d’y affronter Thionville en Coupe de France. Pour aller chercher des recrues de plus haut standing en revanche, il faudra faire des concessions et vendre certains joueurs. Les regards se tournent logiquement vers Vitinha, Sarr, Gueye ou encore Ounahi, régulièrement cités comme des candidats à un départ.