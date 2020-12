OM : Villas-Boas accusé de gâcher le talent de Cuisance

Dans : OM.

Positionné dans un rôle de meneur de jeu face à Monaco samedi, Michaël Cuisance n’a pas brillé et peine à s’imposer à l’OM.

Le grand espoir français, prêté avec option d’achat par le Bayern Munich, n’a pas pesé bien lourd sur la rencontre entre Marseille et Monaco samedi après-midi (2-1). Malgré la victoire de son équipe et la belle forme des attaquants Florian Thauvin et Dario Benedetto, Michaël Cuisance peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux d’André Villas-Boas. La faute à qui ? Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy a clairement pointé la responsabilité du coach portugais. Car pour le consultant, Michaël Cuisance n’est absolument pas utilisé à son poste de prédilection, d’où ses difficultés à peser sur les matchs de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines.

« La meilleure prestation de Cuisance à Marseille, c’est lors de son premier match. Mais ce n’est pas un numéro 10. Il n’a pas à être aligné sur ce poste-là. Je ne comprends pas pourquoi Villas-Boas l’aligne à ce poste-là, avec les qualités qu’il a. J’étais ravi que Pape Gueye rentre après la blessure de Sanson. Mais la logique aurait voulu que Cuisance joue au poste de milieu relayeur. Cuisance si haut sur le terrain tu gâches ses qualités. C’est un joueur avec un très gros potentiel, mais il a besoin d’être fixé à un poste, et son poste n’est pas en soutien des attaquants, mais c’est plus bas sur le terrain… Gueye en 6 et Kamara en défense centrale ? Je ne pense pas que Gueye soit un milieu défensif, c’est plus un milieu box-to-box. Il n’a pas la sécurité défensive d’un Kamara. Pour l’instant, le remplaçant de Kamara, c’est Strootman, de part le profil » a lancé le consultant, pas persuadé que Michaël Cuisance soit l’avenir de l’OM au poste de n°10.