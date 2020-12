OM : Cuisance met le feu à Marseille, le mystère plane

Dans : OM.

Sorti en seconde période du match OM-Olympiakos, Michaël Cuisance est intervenu mystérieusement sur les réseaux sociaux et a ensuite tenté de s'expliquer.

Titulaire au coup d’envoi contre l’Olympiakos, mardi soir au Vélodrome, Michaël Cuisance n’a pas vraiment brillé et finalement André Villas-Boas a décidé de remplacer le joueur prêté par le Bayern Munich par Morgan Sanson. Et dans la foulée de cette victoire, le milieu de terrain a lancé un message court mais très commenté sur Twitter, à savoir « LOL ». De quoi forcément susciter bien des interrogations et des commentaires, souvent très critiques à l’encontre de Michaël Cuisance, soupçonné de contester le choix de son entraîneur. « Arrêtez de leur donner de l’importance merde, c comme ça qu’il prenne la grosse tête. Après au Bayern tu quittais pas le banc on voyait pas de LOL », balance ainsi un supporter phocéen furieux de cette intervention.

Conscient que son court message laissait planer le doute sur son intention, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a voulu apporter une précision un peu plus tard en affirmant qu’en lançant un « LOL » très bruyant, il voulait surtout dire qu’il n’était « pas satisfait » de son match. Tout le monde devra se contenter de cette explication signée Michaël Cuisance, même si on a bien du mal à croire que ce dernier ne se doutait pas qu'il allait faire monter la température en communiquant de cette manière. L'OM va probablement le recadrer histoire de ne pas voir ce genre de chose se reproduire.