OM : Villas-Boas a choisi son attaquant, à Longoria de jouer

Dans : OM.

Pour épauler le titulaire Dario Benedetto, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas réclame la signature d’un attaquant. Et le coach portugais aurait choisi le joueur qui correspond au profil recherché.

Toujours aussi franc et direct dans ses sorties médiatiques, André Villas-Boas joue la transparence lorsqu’il évoque les besoins de son équipe. L’entraîneur connaît parfaitement la situation financière de l’Olympique de Marseille qui a déjà enregistré les signatures du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi en prêt. Mais cela ne l’empêche pas de réclamer du renfort aux postes de latéral gauche et d’attaquant. En effet, le Portugais aimerait accueillir une recrue offensive pour épauler et concurrencer le titulaire Dario Benedetto. D’autant que l’Argentin n’est pas épargné par les pépins physiques ces derniers mois. Quant à Valère Germain, Villas-Boas ne le considère pas comme un avant-centre, d’où son utilisation sur les côtés.

Reste à savoir si la direction pourra répondre à sa demande. En attendant d’avoir la réponse, le coach olympien aurait déjà choisi sa cible. A en croire le site de Todofichajes, Boulaye Dia (23 ans) reste dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Rappelons que le nom du Rémois a déjà été cité dans l’actualité du club phocéen au début de l’été. Lui qui ne se montre pas particulièrement pressé de quitter le Stade de Reims. Le nouveau directeur sportif Pablo Longoria sera donc chargé de le convaincre, et surtout de trouver les liquidités pour financier son éventuel transfert. Pour le moment, aucune discussion ne serait entamée, une étape apparemment prévue dans les prochains jours.