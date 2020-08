OM : Villas-Boas prolongé, Marseille à l'assaut !

Dans : OM.

Présenté aux médias jeudi matin, Pablo Longoria a été interrogé sur de nombreux sujets, dont bien évidemment le mercato.

La situation de Florian Thauvin, en fin de contrat en juin 2021, a notamment été évoquée. Très cash, le nouveau directeur du football de l’Olympique de Marseille a fait savoir qu’il allait s’occuper de ce dossier dans les semaines à venir. Mais en Provence, l’ancien recruteur du FC Valence aura bien d’autres missions. Et l’une d’entre elles s’annonce particulièrement périlleuse puisqu’il s’agira de convaincre André Villas-Boas, en fin de contrat à l’issue de la saison, de prolonger son bail. Une tâche difficile, mais pas impossible selon Le Phocéen, qui note que les premiers pas de Pablo Longoria ont séduit tout le monde en interne.

« Un autre élément arrive aussi en fin de contrat. Il s'agit d'André Villas-Boas. L'entente entre les deux hommes sera-t-elle assez bonne pour convaincre le technicien en charge de l'OM de prolonger l'aventure ? On en est encore très loin, mais une chose est certaine. Pablo Longoria en est bien conscient. Ses premiers pas à l'OM semblent réussis en interne et sa première intervention médiatique a plutôt été une réussite. A lui de résoudre les équations » note le média marseillais, pour qui la prolongation d’André Villas-Boas sera bien évidemment l’un des enjeux majeurs des semaines et des mois à venir du côté de l’Olympique de Marseille. Pour rappel, le Portugais avait refusé une offre de prolongation de Frank McCourt au cœur de l’été, quelques jours seulement après l’annonce de son compère Andoni Zubizarreta. La situation semble désormais plus seine à Marseille, et Pablo Longoria pourrait en profiter pour verrouiller son entraîneur. Ce choix ferait bien sûr l’unanimité auprès des supporters…