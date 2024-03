OM ‍: Villarreal est malade, menace sur le Vélodrome ‍?

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très attendu pour son retour au Vélodrome jeudi, Marcelino n’aborde pas ce huitième de finale de Ligue Europa dans les meilleures conditions. L’entraîneur de Villarreal, comme certains de ses joueurs et assistants, est touché par un virus gastro-intestinal qui diminue le Sous-marin jaune depuis quelques jours.

L’Olympique de Marseille a forcément hâte d’en découdre. A l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue Europa, le club phocéen va défier Villarreal, à savoir l’équipe désormais entraînée par un certain Marcelino. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol n’a pas laissé de bons souvenirs chez le pensionnaire de Ligue 1. L’ami du président Pablo Longoria, très critiqué pour sa philosophie de jeu, avait pris la fuite après la réunion tendue avec les groupes de supporters. Mais surtout, sa déclaration sur l’impossibilité de mener un projet à l’Olympique de Marseille n’avait pas plu.

Marcelino vers un casse-tête

Autant dire que Marcelino devra débarquer au Vélodrome jeudi avec un sacré mental. Et ce malgré la maladie qui touche actuellement son équipe. Selon Marca, plusieurs membres du Sous-marin jaune sont touchés par virus gastro-intestinal. Le quotidien espagnol en ignore la cause, mais les acteurs touchés se plaignent de d’étourdissements et des vomissements. C’est pourquoi Filip Jorgensen, Santi Comesaña, Yeremy Pino et Ramon Terrats ont dû déclarer forfait contre Grenade (victoire 5-1) dimanche. Tandis qu’Eric Bailly et Aissa Mandi n’ont pas pu terminer la rencontre.

Amine Harit sur les retrouvailles avec Marcelino, lors d'OM - Villarreal en Ligue Europa



"On sait que ça va être chaud, notamment par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Honnêtement, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi." @MamoodTraore pic.twitter.com/D2zcMhyV74 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

Comme certains membres de son staff, Marcelino serait également touché. « On espère que ça va s'arrêter, a réagi le technicien. Santi et deux autres joueurs comme Ramon et Yeremy étaient également concernés. On en a eu quelques-uns aussi dans le staff technique. Espérons qu'ils auront une évolution positive. On pense que le nombre de joueurs qui en souffrent n'augmentera pas et on devra trouver des solutions pour qu'ils soient en parfaite santé. » Etant donné le contexte, les Marseillais n’éprouveront aucune pitié.