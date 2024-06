OM ‍: Veretout bradé, le Qatar ne connaissait pas Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussion avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Jordan Veretout, Al-Duhail rencontre des difficultés inattendues. Le club qatari pensait que la direction phocéenne se débarrasserait volontiers d’un salaire encombrant dans son effectif. C’est mal connaître le président marseillais Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille va entamer un mercato compliqué. Privé de compétition européenne la saison prochaine, le récent huitième de Ligue 1 va se serrer la ceinture. Sa masse salariale, la plus haute de son histoire, sera réduite de 30% si Pablo Longoria parvient à ses fins d’ici l’exercice à venir. Un tel objectif passera forcément par des départs, et pas n’importe lesquels. Les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif ne seront pas retenus. D’où l’incertitude sur l’avenir de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang malgré ses 30 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Un doute existe également sur la situation de Jordan Veretout qui fait partie des Marseillais placés en haut de la grille salariale. Et qui attire l’attention dans le Golfe. En effet, le journal L’Equipe confirme l’information de RMC selon laquelle Al-Duhail tente de conclure son transfert. Des discussions ont été entamées entre les deux formations. Mais la gourmandise des dirigeants olympiens surprend leurs homologues qataris. Le club entraîné par Christophe Galtier, et qui a connu Medhi Benatia en tant que joueur, espérait peut-être un traitement de faveur de la part du conseiller sportif de Pablo Longoria.

Veretout dit oui au Qatar

Mais ce n’est manifestement pas le cas, indique le quotidien sportif, qui précise que les décideurs d’Al-Duhail s’attendaient à voir l’Olympique de Marseille céder plus facilement un joueur au gros salaire, qui plus est âgé de 31 ans. De son côté, Jordan Veretout, Marseillais jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option, est intéressé par l’idée de décrocher un dernier gros contrat. Mais on est loin d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Al-Duhail qui se penche désormais sur la piste du Lillois Benjamin André.