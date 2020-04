OM : Vente du club, les précisions cash de Bouhafsi

Dans : OM.

Depuis près d’un mois, les rumeurs vont bon train concernant une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Il faut dire que depuis son arrivée en Provence en octobre 2016, l’homme d’affaires américain a investi plus de 350 ME au total. Et pour l’instant, Frank McCourt n’a pas trouvé la moindre rentabilité dans ce projet, les grosses ventes (Ocampos, Zambo-Anguissa) ayant été finalement assez rares. L’Olympique de Marseille a beau représenter un gouffre financier, Frank McCourt y est visiblement attaché. Car malgré les rumeurs, il n’a pas l’intention de refourguer le bébé aussi rapidement. Une information livrée par Jacques-Henri Eyraud, qui affirmait il y a deux semaines que l’intention de McCourt était de rester, et récemment confirmée par le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi.

Lors d’un live organisé sur Twitter en ce début de semaine, l’insider a répété que l’Olympique de Marseille n’était pas à vendre « sauf offre irrefusable » reçue par Frank McCourt. Autrement dit, le natif de Boston n’a aucunement l’envie de se séparer du club, actuellement deuxième de Ligue 1 et en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais pourrait se laisser convaincre en cas d’offre XXL dans les prochains mois. Interpellé sur les réseaux sociaux après son live par des supporters regrettant son manque de clarté, le journaliste a contre-attaqué. « Donc tous les clubs du monde sont à vendre en fait comme ta maison ou ton pull. Vu comme ça même Air France est à vendre » a expliqué Mohamed Bouhafsi, insistant que chaque club de football est susceptible d’être vendu en cas de grosse offre mais que dans le cas de l’Olympique de Marseille, l’intention de Frank McCourt n'est pas forcément celle-là.