OM : McCourt de milliardaire à millionaire, merci Marseille !

Tandis qu’une vente de l’OM a été évoquée ces dernières semaines, il semblerait que Frank McCourt n’ait aucune piste sérieuse pour céder le club phocéen.

Sans aucun doute, l’Américain n’hésitera pas à vendre l’Olympique de Marseille si un repreneur ambitieux tapait à sa porte. Un constat plus valable que jamais selon Romain Molina, lequel a détaillé la situation financière complexe de Frank McCourt dans l’une de ses vidéos sur YouTube. Pour le journaliste, c’est un total de 350 ME que l’homme d’affaires américain a d’ores et déjà investi dans l’Olympique de Marseille. Une somme colossale qui a véritablement fait fondre la richesse du natif de Boston, lequel n’est plus milliardaire depuis quelques mois.

« L’été dernier, Didier Quillot de la Ligue a été dans les bureaux de McCourt lors de la tournée de l’OM aux USA. Et c’est Quillot qui a permis à Eyraud de rester à Marseille. À l’époque, c’était déjà lui qui avait placé Eyraud à McCourt. Et quand ça a été chaud pour Eyraud l’été dernier, c’est le Directeur Général de la LFP qui lui a sauvé le cul. Ça pose certaines questions. McCourt a dû se rendre compte qu’il y avait un problème dans la gestion. Car le trou financier de l’OM est catastrophique, on parle quand même d’au moins 80 millions d’euros. Donc Eyraud n’était pas loin de sauter l’été dernier, mais la Ligue l’a sauvé. À la base, Quillot avait vendu à McCourt un business-plan complètement fantaisiste. Et McCourt s’est fait plumer. Il a mis au moins 350 millions dans l’OM. Avec un club qui perd entre 100 patates par an… Là, McCourt n’est même plus milliardaire… Vous feriez quoi à sa place ? » a lâché l’insider, pour qui il est évident que Frank McCourt vendra l’Olympique de Marseille à la première occasion. Et cela malgré les démentis de Jacques-Henri Eyraud, lequel a affirmé dans les colonnes de L’Equipe la semaine dernière que l’Américain n’était pas vendeur.