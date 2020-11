OM : Valbuena arrive à Marseille avec un garde du corps !

Dans : OM.

Annoncé comme forfait sur blessure pour OM-Olympiakos, Mathieu Valbuena est finalement bien présent à Marseille. Mais l'ancien joueur phocéen est sur ses gardes.

C’est la surprise du chef, tandis que l’Olympiakos avait annoncé il y a deux semaines que Mathieu Valbuena ne pourrait pas faire son grand retour à Marseille en raison d’une blessure lors d’une séance d’entraînement avec ses coéquipiers, ce dernier est dans la capitale provençale. Visiblement le milieu de terrain français du club du Pirée s’est rétabli plus vite que prévu puisqu’il était présent dans l’avion qui transportait les joueurs et le staff de l’Olympiakos ce lundi à Marseille. Et Mathieu Valbuena n’était pas là uniquement pour faire du tourisme ou juste revenir voir ses amis de l’OM, sa participation au match étant probable. Mais l’ancien joueur de Marseille, mais aussi de Lyon, n’a pas oublié que certains supporters locaux ne lui avaient pas voulu que du bien lorsqu’il s’était présenté sous le maillot de l’OL lors d’un fameux Marseille-Lyon de septembre 2015.

Alors, plutôt que de prendre des risques inutiles, Mathieu Valbuena a pris une mesure radicale annonce ce lundi soir Canal+ Sport. En effet, Matthias Manteghetti affirme que le milieu de terrain de l’Olympiakos, qui joue mardi contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome, a recruté un garde du corps à cette occasion. « L’ancien olympien Mathieu Valbuena s’est adjoint les services d’un agent de sécurité privé pour sa sécurité à Marseille », indique le journaliste de Canal+. Et cela même si cette rencontre de Ligue des champions se jouera à huis clos. Du côté de Mathieu Valbuena, on n'a visiblement pas oublié les incidents de 2015 et on préfère s'en préserver.