OM ‍: Une vente à 30 ME, Longoria surprend tout le monde

Par Corentin Facy

Titulaire lors des matchs amicaux de l’OM, Bamo Meïté a fait l’objet d’une offre du Stade Rennais en début de mercato. Le club olympien avait refusé cette approche, fixant le prix de l’ancien Lorientais à 30 ME.

Recruté il y a un an par l’Olympique de Marseille en provenance de Lorient dans le cadre d’un échange avec Isaak Touré, Bamo Meïté a réalisé une première saison prometteuse sous les couleurs olympiennes. Dans la rotation de l’effectif derrière Balerdi, Gigot et Mbemba en 2023-2024, l’international sénégalais a rarement déçu malgré les difficultés de l’OM l’an passé. Cette saison, Bamo Meïté est amené à jouer un rôle plus important. Titulaire lors des matchs amicaux, le joueur de 22 ans a fait l’objet d’une approche du Stade Rennais il y a quelques semaines.

A la recherche d'un défenseur central, le club breton était très intéressé par Meïté, mais l’OM en a fait un joueur intransférable, en gonflant volontairement sa valeur marchande à 30 ME. Sans surprise, Rennes ne s’est pas aligné et a laissé tomber cette piste. Mais les semaines passent, et la position de l’Olympique de Marseille semble doucement évoluer en ce qui concerne la natif de Kani. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe nous apprend que Bamo Meïté est désormais considéré comme un potentiel partant de grande valeur en Angleterre, « un marché où il y aurait des ouvertures » selon notre confrère Mathieu Grégoire.

L'OM finalement ouvert à un départ de Bamo Meïté ?

Contre toute attente, l’OM pourrait donc ouvrir la porte à un départ de Bamo Meïté en cas de proposition alléchante venant de Premier League d’ici la fin du mercato, alors que les indésirables Samuel Gigot et Chancel Mbemba n’ont toujours pas trouvé de porte de sortie. Utilisé dans un rôle hybride de latéral droit et de défenseur central par Roberto De Zerbi lors des matchs amicaux, Bamo Meïté semblait pourtant avoir convaincu le coach italien de le conserver. Ce dossier sera donc à suivre de près dans les semaines à venir, et il sera surtout intéressant de voir à partir de quel prix Pablo Longoria accepterait de laisser filer son international sénégalais de 22 ans.