OM : Une surprise venue d’Egypte au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Même si le scénario semble difficile à imaginer, on se prépare à tout du côté de l’OM pour cet hiver, et notamment à un changement en attaque, où Valère Germain est le seul buteur qui répond réellement présent ces derniers mois. Ainsi, les recruteurs olympiens prospectent et ont trouvé un joueur digne d’intérêt en Egypte, affirme le site spécialisé Kingfut.com. Selon le média local, plusieurs clubs européens ont le jeune Salah Mohsen dans le viseur, et l’OM est en tête de gondole pour tenter de le faire venir en Europe.

A 19 ans, Mohsen est une des révélations du championnat égyptien, avec sept buts en 18 matchs, et des qualités qui ont aussi provoqué l’intérêt du Borussia Dortmund, tandis que le club de Trabzonspor et l’Austria Vienne pourraient aussi se positionner. L’attaquant évolue actuellement dans son club formateur de l’ENPPI, club d’une compagnie pétrolifère qui évolue au Caire et en D1 égyptienne. Reste à savoir si l’OM pourrait tenter de devance tout le monde en tentant de récupérer ce talent égyptien dans les prochains jours, afin de renforcer son attaque et de préparer l’avenir. Son club serait en tout cas à l’écoute en cas de belle offre, et n’envisage pas un transfert interne au championnat égyptien prochainement.